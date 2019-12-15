2019-12-15T08:36:51+03:00
Происшествия

В Барнауле пропал подросток в шапке-ушанке

Мальчика ищут уже два дня
Анастасия Корягина
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Пропавший мальчик.Пропавший мальчик.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Барнауле разыскивают подростка, который ушел из дома два дня назад и не вернулся. Мальчика зовут Александр Махлаев, ему 16 лет. Родственникам ничего не известно о нем с 13 декабря.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы русые вьющиеся, глаза серо-зеленые.

Был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, синие брюки, темные ботинки, шапку-ушанку. С собой имел черную сумку через плечо.

Пользователи соцсетей предполагают, что подросток запечатлен на одном из видео, которое распространили в целях поиска людей, повредивших дорогой автомобиль. Однако человек на съемке, хоть и похож на пропавшего, слишком низкого роста.

Запись с камеры видеонаблюдения (Инцидент Барнаул).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефону поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно по РФ) или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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