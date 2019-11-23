2019-11-23T09:26:39+03:00
Происшествия

В Москве пропал фотограф из Барнаула

Он уже неделю не выходит на связь
Анна СЕМИНА
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Александр ВолобуевАлександр ВолобуевФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Несколько дней назад в Москве пропал фотохудожник из Барнаула Александр Волобуев. Он должен был вернуться на Алтай, но перестал выходить на связь.

По словам его друзей, он отправился в столицу на съезд фотохудожников. 17 ноября должен был вылететь в Барнаул, но на регистрации в аэропорту так и не появился. Телефон Александра Волобуева также недоступен. О его планах тоже информации нет. Он пропал вместе с дорогостоящей техникой.

- Если кто-то контактировал с ним на съезде, отзовитесь. Очень нужна информация о том во что он был одет, где останавливался, когда с ним общались в последний раз, - пишут в социальных сетях его знакомые.

Не исключено, что он мог задержаться у кого-то из друзей в Москве, либо отправился к родственникам в Санкт-Петербург. На данный момент важна любая информация, так как связи с Александром нет уже почти неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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