В Барнауле аварийно отключили воду в 122 домах
Утром в Барнауле отключили воду в 122 домах частного и многоэтажного сектора. Произошел порыв на водопроводе по адресу: ул.Солнечная Поляна, 16, сообщает мэрия города.
Без водоснабжения остались жители улиц Горская и Крутая, проезда Памятного, а также двухэтажных домов на проспекте Космонавтов, 61е и улице Горской, 1. Нет воды и в 26 административных зданиях на проспекте Космонавтов.
Ситуация осложнена тем, что порыв находится под опорой «Барнаулгорсвета». Ее пришлось демонтировать. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Для жителей аварийного участка организовали подвоз воды. О сроках окончания работ пока ничего не говорят.
Читайте также:
Барнаульцы остались без воды из-за очередной аварии
Дворы залило водой (подробнее)
В Алтайский край идёт похолодание
В регион пришли сразу два антициклона (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU