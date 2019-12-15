2019-12-15T12:49:20+03:00
Происшествия

В Барнауле аварийно отключили воду в 122 домах

Произошел порыв на водопроводе, из-за этого пришлось демонтировать электроопору
Анастасия Корягина
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Коммунальная авария на Солнечной поляне.Коммунальная авария на Солнечной поляне.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Утром в Барнауле отключили воду в 122 домах частного и многоэтажного сектора. Произошел порыв на водопроводе по адресу: ул.Солнечная Поляна, 16, сообщает мэрия города.

Без водоснабжения остались жители улиц Горская и Крутая, проезда Памятного, а также двухэтажных домов на проспекте Космонавтов, 61е и улице Горской, 1. Нет воды и в 26 административных зданиях на проспекте Космонавтов.

Ситуация осложнена тем, что порыв находится под опорой «Барнаулгорсвета». Ее пришлось демонтировать. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Для жителей аварийного участка организовали подвоз воды. О сроках окончания работ пока ничего не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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