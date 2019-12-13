Барнаульцы остались без воды из-за очередной аварии

СЕГОДНЯ 04:39 2019-12-13T04:39:28+03:00

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Вечером в четверг, 12 декабря, в Индустриальном районе Барнаула произошла очередная коммунальная авария, в результате которой жители микрорайона остались без воды.

О порыве стало известно из сообщения в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По словам жителей ТОС «Урожайный», повреждение произошло в районе домов на улице Панфиловцев, 14 и Попова, 91. Вода вышла на поверхность, затопила дворы, подошла к подъездам, парковкам, машины на полколеса ушли под воду. Помимо этого в домах отключили холодную воду. Причем кто-то отмечал, что нет холодной, но есть горячая, а у кого-то в квартире напротив не было горячей, но была холодная.

-Ну да... раньше машины из-под снега откапывали, теперь из-под льда будут... – негодуют жители многоэтажки.

Устранен ли порыв и его последствия на данный момент – не сообщается. Люди переживают, что за ночь двор превратился в каток и теперь перемещаться по нему будет очень сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU