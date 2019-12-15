2019-12-15T07:05:02+03:00
Общество

В Алтайский край идёт похолодание

В регион пришли сразу два антициклона, а к 20 декабря снова потеплеет
Анастасия Корягина
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Непогода.Непогода.Фото: Анастасия Корягина
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С 15 декабря на погоду в Алтайском крае начали влиять сразу два антициклона — азиатский и западный. Они принесли похолодание.

Прогноз погоды на неделю

Ночные температуры в этот период будут колебаться в диапазоне -18…-23 °С, местами возможно похолодание до -28 °С. Днем столбики термометров будут показывать -11…-16 °С, местами до -22 °С, сообщают алтайские синоптики.

20-21 декабря стоит ждать потепления из-за циклона. Он принесет с собой усиление ветра и осадки, в регионе могут объявить штормовое предупреждение.

Погода в Алтайском крае на 15 декабря

Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, местами изморозь и гололед. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура днем -7...-12 °С.

В Барнауле местами сильная гололедица, температура днем -8...-10 °С.

Погода в Алтайском крае на 16 декабря

В отдельных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура ночью -15...-20 °С, местами до -25 °С, днем -10...-15 °С.

В Барнауле температура ночью -18...-20 °С, днем -11...-13 °С.

Алтайский главк МЧС опубликовал советы, как вести себя при гололеде:

Подготовьте малоскользящую обувь: прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можно также натереть подошвы песком или наждачной бумагой.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Поскользнувшись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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