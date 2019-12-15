В Барнауле проведут митинг против вырубки деревьев ради спорткомплекса

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-15T10:22:45+03:00

Люди хотят восстановить парк, а не рубить его

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Барнаульским коммунистам и эко-активистам согласовали на митинг против строительства спорткомплекса в парке им. Ленина. Протестная акция (16+) пройдет 22 декабря около монумента «Целинник» (ул. Антона Петрова, 210). Власти города выдали на это разрешение.

Планируется, что на митинг придут не более 100 человек. На собрании обсудят и выразят «общественное мнение по вопросам состояния зеленых зон Барнаула и обеспечение жителей города объектами физкультурно-спортивного назначения».

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) должен занять участок зеленой зоны по адресу улица Антона Петрова, 221Ж. Под строительство потребуется более 8 тысяч «квадратов» земли. Министерство спорта намеревается спилить или пересадить более 350 деревьев. Как именно это будут делать, не уточняется.

Общественность восприняла эту инициативу в штыки. На последнем градсовете архитекторы отвергли проект ФОКа. Барнаульцы считают, что комплекс в этом месте не нужен, а лучше привести парк в порядок, обустроив там площадку и, к примеру, лыжную трассу.

Как сообщает «Алтапресс», в 1982 году прокоммунистическое руководство Барнаула согласовало застройку части парка им. Ленина на площади 5 га. Сейчас, по оценке минспорта края, здание ФОКа займет 0,8 га.

Интересно, что за вырубку 560 деревьев в парке Изумрудный экс-арендатор парка Владимир Фишер получил судимость. Ему назначили два года условно и штраф 11 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU