Министр о вырубке деревьев в парке под спорткомплекс: «Объект займет всего 6% заброшенного участка»

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев прокомментировал строительство физкультурно-оздоровительного объекта (ФОК) в парке имени Ленина на Антона Петрова.

Напомним, ранее жители высказались против вырубки деревьев в сквере и возведения типовой коробки спорткомплекса, мол, в районе живут одни пожилые. А если бы хотели сделать хорошее дело, лучше бы привели заросший парк в порядок, обустроив там площадку и, к примеру, лыжную трассу. А крытый спортзал, по мнению горожан, лучше построить все-таки в новом районе, где живет больше молодых семей, которые могли бы этот ФОК посещать. Также градостроительный совет единогласно отверг идею строительства в этом месте.

Заброшенный парк

По словам министра, речь идет о комплексном благоустройстве заброшенной территории общей площадью 18 га.:

Рубить или не рубить - вот в чем вопрос: в Барнауле спорят о благоустройстве парка имени Ленина 00:00 00:00

- Спортивный объект занимает сам по себе менее 2% от общей территории, а территория вокруг этого спорткомплекса – 0,8 га. Мы говорим о 6% от общей заброшенной территории, которая в свое время была отмежевана под спортивный объект. Это история обсуждалась в 1984 году, затем в 2013 году, но речь всегда шла именно о комплексном благоустройстве территории. Там подразумевается обустройство лыжни, площадок для различных форм досуга.

Почему было выбрано именно это место? Позиция Минспорта следующая – спортивные объекты должны быть в шаговой доступности. Не только в каждом районе, а в каждом микрорайоне. В том числе, и в этом, где ранее уже было решено поставить спортобъект с учетом мнения жителей этого района.

На сегодня много желающих получить этот спорткомплекс по нацпроекту в Рубцовске, в Бийске и в других городах. Но мы идем от определенного ранжирования. Большего всего людей живет в Барнауле. Поэтому мы хотим, в том числе для жителей этого микрорайона, чтобы им были доступны государственные спортивные объекты. По-хорошему, их должно быть много, это будет постепенно решаться. Всего в рамках нацпроекта у нас есть возможность для Барнаула построить два спорткомплекса и благоустроить территорию возле них.

Что касается всей этой ситуации и споров, все преподнесено не так, как есть. Чтобы что-то раскритиковать либо высказать мнение, сначала нужно ознакомиться с фактурой, как раньше говорили, посмотреть нормативку. Там предельно четко прописано и благоустройство территорий. Но почему-то критикующие об этом забыли. Какой формы будет спорткомплекс или элементы дизайна, мы планируем обсудить, пригласив членов градостроительного комитета в среду. Наверное, им имеет смысл подискутировать с представителями спортивного сообщества и жителями – а чего они хотят – а уже потом что-то критиковать.

Старые клены

Чтобы построить спорткомплекс, нужно будет вырубить 350 деревьев. Но барнаульцы, похоже, так устав, что в городе в последние годы становится все меньше зеленых уголков, вступились за парк – это все-таки «легкие» города. И даже не смотря на заброшенность парка, в нем гуляет много людей. Хотя объективности ради стоит отметить, что территория напрочь заросла кленом, бродить здесь в одиночку осмелится не каждый.

В парке живут белки.Фото: Анна СЕМИНА

- Не вижу никакой проблемы, если физкультурно-оздоровительный комплекс появится в этом месте, - считает российская лыжница, чемпионка и многократный призёр зимних Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко. -Понятно, что городу не хватает парков, но этот участок сложно назвать парком. Сегодня это заросшее место, которое, в общем-то, представляет угрозу. Деревья могут сломаться при первом сильном ветре. И не думаю, что кто-то с удовольствием гуляет в этих кленовых зарослях летом и отпускает туда своего ребенка. Сегодня планируется построить комплекс на небольшой части этого парка, остальное предполагается благоустроить. Деревья, которые вырубят во время стройки, заменят на более благородные виды – дубы, ели и прочие.

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