В Бийске открыли первый елочный базар

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-13T14:04:12+03:00

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Сегодня, 13 декабря, в Бийске открыли первый ёлочный базар. В этом году количество точек продаж сократили.

Как пишет «Бийский рабочий», пока спрос на хвойные деревья небольшой. Кроме того, без точек продаж остались улицы Можайского и Вали Максимовой, а также поселок Сорокино. Цены начинаются от 500 рублей.

Издание советует при покупке осматривать место среза: оно должно быть светлым. Это значит, что елку срубили недавно. Также стоит обращать внимание на запах.

- Елку важно не только купить, но и сохранить. При упаковке и транспортировке не стоит излишне трясти елку, чтобы не осыпалась хвоя. Дома, не забудьте, дать время елке постоять (минимум 5 часов). Не ставьте сразу в воду. Морозная елка впитает в себя очень много воды и тогда хвоя осыплется рано. Некоторые предпочитают, устанавливать новогоднюю красавицу в ведро с песком, - поясняет БР.

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ИСТОЧНИК KP.RU