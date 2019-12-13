В Барнауле продают самые дорогие живые елки в России

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-13T11:59:02+03:00

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За год в России живые новогодние елки стали продавать почти на 10% дороже. Одни из самых дорогих деревьев продаются в Барнауле и Москве. Самые дешевые - в Тольятти и Омске.

Как сообщают РИА Новости, топ составляли эксперты «Авито». Аналитики рассчитали спрос на елки по всей стране в категориях «натуральные» и «искусственные».

- В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая — на 9%", — рассказали в компании. Так, средняя цена искусственной елки к новому 2020 году в России составит 1,769 тысячи рублей, живой ели — 1,253 тысячи рублей, - сообщается на портале.

Самые дорогие живые елки, по данным «Авито», продаются в Барнауле (1,817 тысячи рублей) и в Москве (1,544 тысячи). Также придется раскошелиться жителям Новосибирска (1,471 тысячи рублей), Волгограда (1,434 тысячи) и Ростова-на-Дону (1,429 тысячи). Дешевле всего традиционный праздничный атрибут продается в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей), Екатеринбурге (695 рублей).

Также выяснилось, что россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елями — их выбирают 58% россиян. А вот живые елки активнее всего покупают жители Барнаула, Перми и Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU