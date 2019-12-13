Почти 120 тонн сладостей приготовили для детей к Новому году на Алтае

В Барнауле полным ходом идет подготовка к детским новогодним представлениям, а чтобы праздники были еще торжественней и интересней, на них школьникам будут вручать сладкие подарки от губернатора Алтайского края.

В этом году на сладки сундучки из бюджета края было выделено более 30 миллионов рублей. На эти деньги кондитерская фирма «Алтай», а именно она выиграла конкурс, заготовит больше 136 тысяч подарков. Их формирование идет в круглосуточном режиме.

В пятницу, 13 декабря, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вместе с журналистами побывал на кондитерской фабрике и лично понаблюдал за тем, как собирают сладкие подарки.

- Губернаторские новогодние подарки для детей в этом году - не только вкусные, но и полезные. Еще в июне текущего года была создана специальная межведомственная комиссия из Роспотребнадзора, органов здравоохранения, родительской общественности, министерства образования. Специалисты занимались формированием наполнения подарков. Каждую конфету они изучали с точки зрения полезности. Они насыщены витаминами, специальными концентрациями магния, кальция, фосфора – всего, что полезно для развития детей, укрепления их нервной системы, снижения стрессов и поднятия настроения, - говорит Максим Костенко.

В этом году было заказано почти на девять тысяч больше подарков. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования. Более того, они потяжелели на 100 грамм – теперь весят 800. Как признаются на фабрике, подарков и так заготавливают чуть больше, чем требуется, ведь ситуации бывают разные. К тому же они разные по составу.

- В этом году отдельно подготовлены подарки для ребят, страдающих целиакией, то есть безглютеновые. Так что эти дети тоже почувствуют праздник и радость от Нового года. Помимо этого подарки наполнены познавательной литературой: внутри краеведческий алфавит, который позволит ребятам узнать что-то новое об Алтайском крае. С такой инициативой выступал губернатор Виктор Томенко. Поэтому я считаю, что детям будет и вкусно, и полезно, и познавательно, - добавляет министр.

Кстати, сам Максим Костенко признался, что он в восторге от всей ауры, которая витает на кондитерской фабрике и представляет себя главным героем фильма «Чарли и шоколадная фабрика».

- Это все вдохновляет и завораживает и заставляет почувствовать себя ребенком. Лично я очень люблю конфеты. С детства моя любимая – это «Белочка», - признался министр.

По словам руководителя службы качества Елены Марковой, всего для новогодних губернаторских подарков было заготовлено 116 тонн кондитерских изделий, из них 103 тонны – это конфеты, и 13 тонн – это печенье.

- Чтобы все это приготовить, мы потратили 50 тонн сахара, 27 тонн патоки, пять тонн молока, три тонны какао-порошка, три тонны арахиса и больше пяти тонн шоколада, чтобы это все глазировать. Чтобы сделать и собрать подарки, по сути, вовлечена вся фабрика, а это около 400 человек. Ассортимент из всех цехов: на одном этаже производят суфле, шоколадные массы, на другом – конфеты. А здесь уже формируют коробочки и делают печенье. Этажом выше – желейные конфеты и помадные сорта, а также батончики. Только одной фасовкой занимаются 90 человек! Работаем в три смены. Объем большой, поэтому работаем круглосуточно, - говорит Елена Маркова.

Отгрузка новогодних подарков началась несколько дней назад. Сейчас их отвозят в муниципалитеты. Вручать сладости начнут с 19 декабря. В этот день в крае стартуют представления.

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