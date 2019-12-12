2019-12-12T11:16:25+03:00
Общество

Барнаульский орнитолог высказался о вырубке парковых зон в городе

Там планируют возвести спорткомплексы
САПОЖКОВА Александра
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Парк им. Ленина, где хотят построить спортивный центрПарк им. Ленина, где хотят построить спортивный центрФото: Анна СЕМИНА
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В барнаульских зеленых зонах на улицах Юрина и А. Петрова планируют возвести два спорткомплекса. Для этого, конечно, нужно вырубать деревья. Так, в парке им. Ленина на ул. А. Петрова придется вырубить около 350 штук. А ведь в них могут вить гнезда птицы.

— Конечно, этот парк находится удручающем состоянии. Но все равно там гнездятся птицы, хоть и немного. Другой вопрос в том, насколько нужны полузаброшенные территории? Если их облагородить, то там и растений станет больше, и птиц больше прилетит, — пояснил Алексей Эбель изданию МК на Алтае.

В этом зеленой зоне кормятся дрозды, свиристели, снегири. Но уничтожение деревьев в данном случае навредит больше не птицам, а людям, так как они нуждаются в зеленых зонах, которых становится все меньше, считает орнитолог.

— А почему не сделать открытую спортзону? На свежем воздухе гораздо приятнее заниматься спортом, побыть наедине с природой, — предлагает Эбель.

Реализуемый в крае нацпроект по строительству спортивных комплексов определенно важен для Барнаула, но не ценой вырубки деревьев, подытоживает издание.

Читайте также: Министр о вырубке деревьев в парке под спорткомплекс: «Объект займет всего 6% заброшенного участка»

ИСТОЧНИК KP.RU

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