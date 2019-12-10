Кто станет мэром Барнаула: стоматолог, безработный юрист или несостоявшийся губернатор

До окончания срока приема документов на пост мэра Барнаула взамен ушедшему Сергею Дугину осталось всего несколько дней. Пока документы подали двое – один из них бывший лидер «Партии Роста» на Алтае и экс-кандидат на пост губернатора края Андрей Крылов.

- Вообще непонятно, зачем ему это надо. Еще пару месяцев назад он кричал на каждом углу, что выборы – это фарс и цирк, и он не будет в этом участвовать. Я думаю, ничего кроме репутационных потерь участие в борьбе за пост мэра Крылову не принесет, - считает политолог Константин Лукин.

Второй подавший документы на пост главы города - 34-летний Алексей Шипунов - юрист по образованию, временно безработный. Информацию подтвердил зампредседателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Алексей Шипунов. Скрин с его страницы в "ВК".

- Решение принял в августе. Ни с какими политическими партиями я не связан. Причина - в городе достаточно много проблем, часто фундаментального уровня. Есть понимание, как эти проблемы решать. Личных интересов не преследую, отношусь к своему участию максимально спокойно, без всякого фанатизма, абсолютно адекватно приму любое решение комиссии. Программу писал самостоятельно. Публиковать в данный момент не готов, во избежание плагиата, - написал Шипунов на своей странице.

Также известно о претензиях на кресло сити-менеджера депутата гордумы от КПРФ и профессора кафедры хирургической стоматологии Елены Хрусталевой.

Елена Хрусталева. Скрин с сайта города

А также депутата гордумы от ЛДПР, который в настоящее время является индивидуальным предпринимателем, Алексея Скосырского. По большому счету, для партий - это возможность заявить о своих программах и потом рассказать людям, что они участвовали в борьбе, мол, сделали все, что могли.

Алексей Скосырский. Скрин с сайта города

Еще двух потенциальных претендентов в местных СМИ уже окрестили основными кандидатами на пост главы города – это исполняющий обязанности мэра Барнаула Вячеслав Франк и замглавы города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Вячеслав Франк. Фото:пресс-служба губернатора Алтайского края

- Судя по тому, что Франк слетал в Москву на выходных, согласование там он прошел. В Химочку я вообще не очень верю, хотя сейчас может случиться все, что угодно. Но в любом случае говорить о кандидатуре мэра преждевременно, все еще может измениться. Тем более, все мы понимаем, что окончательное решение принимается в кулуарах Ленина, 59 (администрация края – прим.авт.), - считает Лукин.

По мнению политолога, Франк и Химочка - классические бюрократы.

- Сейчас много говорят о новой политической реальности и существующий запрос по всей стране на новую политическую искренность – Франк и Химочка не те люди, которые способны дать ответ на этот запрос. При избрании кого-то из них можно ожидать появления новых камней преткновения с жителями, роста протестности и тупика. Сама ситуация сложилась таким образом, что у края не нашлось достойной кандидатуры. Этот конкурс высветил пустоту и провал всей системы подготовки управленческих кадров. Нынешние кандидаты - это наследие прошлой команды управления краем, которое мы пожинаем сейчас и будем пожинать еще долго. Чтобы выбраться из этого, вопрос подготовки кадров должен стать глобальной идеей фикс, - говорит Лукин.

Вячеслав Химочка. Фото с сайта горадминистрации.

По мнению депутата АКЗС от «Справедливой России», которая, кстати, не выдвигает кандидатов на пост мэра, Владислава Вакаева, при всем при этом выборы могут принести положительные результаты.

- Всем очевидно, что барнаульцы ждут обновления от городской власти, также очевидно стремление действующей административной команды сохранить свои позиции. Эти два тренда могут вступить в противоречие. Многое зависит от того, насколько городская власть продемонстрирует реальную готовность к переменам. В первую очередь, в отношениях с горожанами, которые считают, что очень часто их не слышат, а мнения не учитывают. Еще одной претензией является отсутствие внятной стратегии развития краевого центра. Остаться в прежней парадигме взаимоотношений не получится, меняться придется в любом случае, - считает политик.

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