За кресло мэра Барнаула поборется юрисконсульт

СЕГОДНЯ 04:22 2019-12-11T04:25:34+03:00

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В Барнауле появился еще один кандидат на кресло мэра - секретарь Барнаульского горкома партии «Коммунисты России» Александр Андрющенко.

Однопартийцы выдвинули его кандидатуру 10 декабря, отметив, что у Андрющенко уже есть избирательная программа под названием «Город Социального Равенства». Основные ее задачи - «обеспечение народовластия, улучшение качества жизни беднейших слоёв населения, ускоренное развитие детских дошкольных учреждений».

Александр Андрющенко. Фото партии «Коммунисты России»

- Посещение детсадов будет бесплатным для детей из семей с минимальными доходами. Приоритетным направлением в здравоохранении станет профилактическая медицина, - также говорится в программе.

Александру Андрющенко 50 лет. Он работал в «Алтайэнерго» и «Кубаньэнерго», занимал должности госслужащих, преподавал в ВУЗах. Сейчас работает ведущим юрисконсультом и является первым секретарем Барнаульского горкома партии «Коммунисты России».

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ИСТОЧНИК KP.RU