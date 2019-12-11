2019-12-11T04:25:34+03:00
Политика

За кресло мэра Барнаула поборется юрисконсульт

Коммунисты России выдвинули на должность главы Барнаула кандидата Александра Андрющенко
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле появился еще один кандидат на кресло мэра - секретарь Барнаульского горкома партии «Коммунисты России» Александр Андрющенко.

Однопартийцы выдвинули его кандидатуру 10 декабря, отметив, что у Андрющенко уже есть избирательная программа под названием «Город Социального Равенства». Основные ее задачи - «обеспечение народовластия, улучшение качества жизни беднейших слоёв населения, ускоренное развитие детских дошкольных учреждений».

Александр Андрющенко. Фото партии «Коммунисты России»

Александр Андрющенко. Фото партии «Коммунисты России»

- Посещение детсадов будет бесплатным для детей из семей с минимальными доходами. Приоритетным направлением в здравоохранении станет профилактическая медицина, - также говорится в программе.

Александру Андрющенко 50 лет. Он работал в «Алтайэнерго» и «Кубаньэнерго», занимал должности госслужащих, преподавал в ВУЗах. Сейчас работает ведущим юрисконсультом и является первым секретарем Барнаульского горкома партии «Коммунисты России».

Читайте также: Кто станет мэром Барнаула: стоматолог, безработный юрист или несостоявшийся губернатор

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Культурные сезоны» в Барнауле продолжатся бесплатным концертом Ах Астаховой
Сотрудники ФСБ обыскали администрацию Михайловского района
Барнаульцы смогут принять участие в кастинге на Дом-2
Барнаульцы вспоминают о визите Юрия Лужкова в Алтайский край
Военные перекроют в Алтайском крае трассу
Алтайский волейболист стал чемпионом мира
Бывший алтайский полисмен получил условный срок за хищение оружия
Еще 28 алтайских ветеранов ВОВ получат долгожданное жилье
ВТБ создает Лайфстайл платформу
В Бийске стая собак разорвала кота
Под Барнаулом продают часть острова
Лекторий в честь Дня гор проведут в Барнауле
Занятия по фигурному катанию в качестве терапии проходят в Барнауле
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Высокопоставленных республиканских врачей будут судить за взятку