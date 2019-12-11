Временным министром экономики Алтайского края назначен Анатолий Нагорнов
Анатолий Нагорнов назначен временно исполняющим обязанности министра экономического развития Алтайского края. Ранее, до увольнения Павла Дитятева, он был его заместителем.
Как сообщает Банкфакс, Анатолий Нагорнов уже исполнял обязанности руководителя министерства. В июле 2018 года его назначил Виктор Томенко (тогда еще врио губернатора) после ухода Николая Чинякова. Но в итоге кресло Нагорнову не досталось.
Напомним, Павел Дитятев покинул пост министра экономического развития региона 9 декабря. До этого он какое-то время официально находился в отпуске. Анонимные источники Банкфакса утверждали, что он собирается в Москву «под крыло» своего бывшего начальника - экс-зампреда правительства края Владимира Притупова (тот сейчас занимает должность в аппарате правительства).
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ИСТОЧНИК KP.RU