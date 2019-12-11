Временным министром экономики Алтайского края назначен Анатолий Нагорнов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-11T14:02:18+03:00

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Анатолий Нагорнов назначен временно исполняющим обязанности министра экономического развития Алтайского края. Ранее, до увольнения Павла Дитятева, он был его заместителем.

Как сообщает Банкфакс, Анатолий Нагорнов уже исполнял обязанности руководителя министерства. В июле 2018 года его назначил Виктор Томенко (тогда еще врио губернатора) после ухода Николая Чинякова. Но в итоге кресло Нагорнову не досталось.

Напомним, Павел Дитятев покинул пост министра экономического развития региона 9 декабря. До этого он какое-то время официально находился в отпуске. Анонимные источники Банкфакса утверждали, что он собирается в Москву «под крыло» своего бывшего начальника - экс-зампреда правительства края Владимира Притупова (тот сейчас занимает должность в аппарате правительства).

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ИСТОЧНИК KP.RU