2019-12-05T08:04:25+03:00
Политика

Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев подал в отставку

По некоторым данным, его позвал за собой в Москву Владимир Притупов
БОРЗОВ Денис
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Павел Дитятев. Фото: Инвестиционный портал Алтайского краяПавел Дитятев. Фото: Инвестиционный портал Алтайского края
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Заявление об уходе Павла Дитятева с поста заместителя председателя правительства, министра экономического развития было подано вечером в среду, 4 декабря. Теперь, по информации пресс-службы правительства региона, он находится в отпуске. Официально распрощается с полномочиями Дитятев уже со следующего понедельника, 9 декабря.

Всего несколько дней назад тема возможного ухода Павла Дитятева из правительства региона появилась в местных СМИ. Но ранее эта информация не была подтверждена официально. Пока о причине ухода не сообщается, возможно, об этом станет известно после назначения нового министра экономразвития.

Как сообщает «МК на Алтае», по неподтвержденным данным, чиновника позвал за собой в Москву его бывший соратник и начальник экс-министр Владимир Притупов. В настоящее время он работает в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова.

К слову, о том, кто займет должность министра ведомства, пока не известно.

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Отмечается, что министр уже не присутствовал на совещании правительства 26 ноября, когда обсуждали проект краевой инвестпрограммы на следующий год (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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