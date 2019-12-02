2019-12-02T12:33:53+03:00
Политика

Почему алтайский министр экономразвития уходит в отставку?

СМИ пророчат Павлу Дитятеву переезд в Москву
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Павел ДитятевПавел ДитятевФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В конце прошлой недели СМИ активно обсуждали отставку министра экономического развития Алтайского края Павла Дитятева. Многие ссылались на данные сразу нескольких источников, но официального подтверждения информации пока нет. Не хотелось бы торопить события, но если так, куда ушел Павел Дитятев и кто займет его место?

В пресс-службе правительства края на вопрос об истинности отставки Дитятева ответили весьма лаконично: «Он в отпуске». Стоит предположить, что в заявлении было дописано «… с последующим увольнением». По данным «Политсибру», причиной увольнения высокопоставленного чиновника стал «жесткий рабочий график». Серьезных претензий со стороны начальства и общественности к его работе не было.

Павел Дитятев в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» повторил слова пресс-службы правительства: «Я с сегодняшнего дня в отпуске. Больше ничего сказать не могу». Источники политического издания отмечают, что он присматривается к вакансиям в Москве.

К слову, 26 ноября на заседании правительства края Дитятев фигурировал в качестве основного докладчика. Но он уехал в командировку, возложив отчетность перед властями на своего заместителя Анатолия Нагорнова. Не исключено, что именно он станет исполняющим обязанности, если (когда) слухи об отставке министра подтвердятся.

Напомним, Павел Дитятев назначен заместителем председателя правительства Алтайского края, министром экономического развития Алтайского края в октябре 2018 года. Таким образом, он работает в должности чуть больше года.

Справка КП

Павел Дитятев родился 25 июля 1977 года в Барнауле. В 1999 году окончил Алтайский технический университет по специальности «информационные системы в экономике». С июня 1999 года работал в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике - ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом, замначальника отдела финансирования непроизводственной сферы. В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен зампредседателя комитета администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике. В январе 2017 года Павел Дитятев назначен заместителем министра финансов Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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