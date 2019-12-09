Директор алтайской школы может сесть в тюрьму за фиктивного работника

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-09T15:57:56+03:00

Женщина устроила жителя Алтайского края на работу, а деньги забирала себе

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Директора школы в Алтайском крае могут посадить за 80 тысяч рублей. Женщина обвиняется в хищении бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 49-летняя женщина, чтобы похитить бюджетные средства, фиктивно приняла на должность рабочего по обслуживанию зданий школы.

Директор не планировала заставлять сотрудника работать, но при этом каждый месяц начисляла ему зарплату. По данным следствия, с декабря 2016 года по июнь 2019 года женщина оставляла деньги себе и тратила их на собственные нужды. В совокупности ей удалось похитить более 78 тыс. рублей.

Сообщается, что женщина признала вину и возместила ущерб, причиненный бюджету школы. Директору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU