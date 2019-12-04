В Барнауле ребенок раздетый гулял по подъезду

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-04T05:42:08+03:00

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В Ленинском районе Барнаула в подъезде обнаружили раздетого ребенка. Об этом рассказала девушка по имени Алена в паблике "Инцидент Барнаул".

"Моя соседка утром выходила с собакой гулять, по возращению домой на лестничной площадке она обнаружила почти голого мальчика, он был в одних трусиках. Когда она обратилась к нему, он начал дрожать и убегать. Она завела собаку домой и решила догнать его. На вопросы, почему он бегает один и голенький, просто молчал", - пишет девушка.

У ребенка нашли синяки и царапины. Люди накормили его, мальчик ел с большим голодом. После этого соседи вызвали полицию.

Наевшись, ребенок разговорился и рассказал, что мама бьет его и младшего брата, а папа работает с утра до вечера.

По словам Алены, мать ребенка на вопросы, почему ее ребенок бегает голым по подъезду, заявила, что он убегает сам. А инспектору по делам несовершеннолетних и вовсе заявила, что может отдать детей в детский дом, потому что ей "без разницы".

Полиция и органы опеки проводят проверку по данному факту.

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ИСТОЧНИК KP.RU