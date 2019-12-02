В Барнауле торжественно открыли зимний сезон на «Трассе здоровья»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-02T15:50:59+03:00

Теперь покататься на лыжах можно ежедневно с 9:00

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1 декабря в Барнауле открыли зимний сезон на «Трассе здоровья». Церемонию посетили более 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Поздравить барнаульцев с началом зимы и лыжного сезона пришли глава Центрального района города Максим Сабына, депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко и директор компании «Мария-Ра» Александр Ракшин. Они пожелали гостям больше заниматься спортом.

- Для любителей лыжного спорта на «Трассе здоровья» подготовили два круга: для новичков - протяженностью 10 километров, для подготовленных лыжников - 25 километров. Две тысячи человек, преодолевших длинную дистанцию, получили подарки от спонсоров. На стартовой площадке и пятом километре трассы компания «Мария-Ра» с партнерами угощали лыжников своей продукцией, - рассказали в мэрии.

Кроме того, гости праздника могли согреться и отдохнуть в теплом шатре, а также поучаствовать в развлекательной программе.

Покататься на лыжах на «Трассе здоровья» можно ежедневно с 9:00. Весь зимний сезон на базе будет работать бесплатная теплая раздевалка.

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ИСТОЧНИК KP.RU