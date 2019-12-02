На лыжах в шортах: 1 декабря в Барнауле открылась «Трасса здоровья»

Любители активного образа жизни собрались на первые зимние «покатушки» на Трассе здоровья. «Несчастливое» 13-ое по счету открытие трассы не испугало горожан. Не подвела и погода. В воскресенье, 1 декабря, на лыжи встали 15 тысяч барнаульцев.

Открытие зимнего сезона на трассе здоровья.2019.Видео: Олег Укладов

Для горожан подготовили два круга: для новичков длиной в 10 км и для подготовленных лыжников - 25 км. А также концертную программу, танцы на свежем воздухе, горку, наряженную новогоднюю елку и угощения. Для ребятни организовали конкурсы по прыжкам в мешках, эстафеты. Их развлекали аниматоры Смурфик и крокодил Гена. Некоторые малыши, кстати, сделали свои первые шаги на лыжах.

Отдельно стоит упомянуть главного барнаульского моржа. Александр Зеленецкий снова удивил горожан. Сначала он выступил на сцене, продемонстрировав свою физическую подготовку, а потом отправился на круг в 25 километров на лыжах в одних шортах, шапке и варежках.