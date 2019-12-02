В Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-02T14:06:21+03:00

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1 декабря на площади Сахарова в Барнауле начали возводить елку и снежный городок. Движение на участке Социалистического проспекта ограничено.

Специальная бригада продолжает заготавливать лед для строительства городка на протоке в микрорайоне Затон. По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Ивана Гармата, уже подготовлено 310 кубометров льда. А всего планируется изготовить 800 кубометров.

На площади начали устанавливать каркас для 32-метровой новогодней ели. Для строителей и сотрудников полиции завезли вагончики. Правоохранители будут круглосуточно охранять главную новогоднюю площадку.

Планируется разместить на территории городка одну среднюю и четыре малые горки, детский ледовый аттракцион. Также, по традиции, вырежут из снега две большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Завершить монтаж ели и городка планируется до 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU