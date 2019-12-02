Алтайские почтовики и «Комсомольская правда» подвели итоги конкурса «Моя мама лучшая на свете»

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-02T07:48:52+03:00

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Управление федеральной почтовой связи Алтайского края и «Комсомольская правда - Барнаул» подвели итоги конкурса «Моя мама лучшая на свете». Около ста девчонок и мальчишек выразили любовь своим мамам, приняв участие в совместном проекте Почты России и «Комсомолки».

В конференц-зале «Комсомольской правды» (входит в состав «Сибирской медиагруппы)» состоялось торжественное награждение детей - победителей совместного конкурса, приуроченного ко Дню матери. Почта России и «Комсомолка» искали ребят, которые очень любят своих мамочек и хотят им в этом всячески, признаться. Участникам нужно было нарисовать своих любимых и дорогих мам, а также написать самое душевное признание в любви. И вот, наконец-то, читатели и жюри конкурса выбрали лучших среди лучших.

В двух номинациях были определены 6 победителей. Абсолютным лидером голосования в номинации «самый лучший портрет мамы» стала 11-летняя Марина Таловская. Именно ее работа, по мнению читателей, издания набрала больше всего голосов, 2 место занял Максим Никонов, а 3 место досталось Марии Гуринович.

В номинации «Самое лучшее признание» победу одержала Виктория Сикорская, 2 место заняла Василиса Нагих и закрыла тройку призеров Илона Ужнева. Все ребята получили ценные подарки от Почты России и «Комсомолки».

Участники, занявшие 1 места в двух номинациях получили вкусные лакомства от одного из лучших кондитеров Барнаула Ольги Гердт @gerdt_olga75, на счету которой свыше тысячи вкусных дизайнерских десертов. Специально для ребят Ольга приготовила торт «молочная девочка» с вишней и ванильные капкейки с малиной!

«Приятно осознавать, что ребята так трепетно относятся к своим мамам. Мы зачастую видим, что родители свободное время проводят в интернете и дети делают тоже самое, забывая порой поздравить друг друга с праздниками. Проводя конкурсы в преддверии праздников: День Матери, 23 февраля, 8 марта, мы в первую очередь хотим привлечь внимание детей к своим родителям, ну и, безусловно, дать возможность проявить себя, показав нам свои таланты, а родителем – детскую любовь. Поздравляю ребят с победой и от всей души желаю не останавливаться на достигнутом! Участвуйте в наших конкурсах, достигайте поставленных целей и обязательно радуйте своих родителей своими успехами, пусть даже и маленькими», - отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Напомним, что ребятам предлагалось нарисовать своих мам и приложить к рисунку признание о том, как сильно они их любят. Работы принимались до 17 ноября включительно. С 18 по 24 ноября на сайте www.alt.kp.ru было запущено голосование за работы детей, лучшие из которых были удостоены звания победитель конкурса «Моя мама лучшая на свете». Авторов лучших поздравлений выбирало жюри конкурса.

Все детские работы можно будет увидеть на выставке, расположенной в здании главпочтамта уже в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU