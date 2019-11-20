Ко Дню матери алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» - Барнаул» запустили детский конкурс «Моя мама лучшая на свете».

Голосование продлится до 24 ноября. Авторы самых красочных работ, которых, выберут читатели «Комсомолки», получат ценные подарки и дипломы от организаторов конкурса, а победитель станет счастливым обладателем самого вкусного подарка, от лучшего кондитера в Барнауле Ольги Гердт, на счету которой свыше тысячи самых ярких и невероятно вкусных дизайнерских десертов.

Напомним, ребятам предлагалось нарисовать своих мам и приложить к своему рисунку признание о том, как сильно они их любят. Работы принимались до 17 ноября включительно по адресу: 656000, Барнаул, пр. Ленина 54, с пометкой на конкурс «Моя мама лучшая на свете» (в пресс-службу УФПС Алтайского края АО «Почты России»). После завершения конкурса все детские работы можно будет увидеть на выставке, расположенной в здании главпочтамта.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: VKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook

Стартовал конкурс"Моя мама лучшая на свете" - 2 (продолжение)

Стартовал конкурс "Моя мама лучшая на свете" - 3 (продолжение)