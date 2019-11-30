2019-11-30T13:53:32+03:00
Общество

Два алтайских города лидируют по числу контрафактных сигарет

Барнаул и Рубцовск возглавили антирейтинги в своих категориях
Анастасия Корягина
Поделиться:
Снюс.Снюс.Фото: БОРЗОВ Денис
Изменить размер текста:

Барнаул стал одним из лидеров по количеству контрафактной табачной продукции среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на данные компании Nielsen за третий квартал 2019 года.

Выше Барнаула, где насчитали 28,3% контрафакта, располагается только Новокузнецк (30%).

Также в антиретинг попал Рубцовск с показателем 58%. Он возглавил список городов с населением от 100 до 500 тысяч человек.

Сигареты - далеко не единственная табачная угроза в регионе. Среди школьников стал популярен снюс - жевательное никотиносодержащее изделие. В Алтайском крае уже зафиксировали случай отравления ребенка этим изделием.

Читайте также:

Опасная жвачка: жители Барнаула жалуются на незаконную продажу снюса детям

В табаке есть канцерогены и опасные вещества, которые могут привести к раку (подробнее)

Правительство хочет приравнять электронные сигареты к обычным

Правительственная комиссия поддержала инициативу Минздрава (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейская собака Ганс раскрыла дерзкий грабеж микроволновки
Скончался известный барнаульский строитель Владимир Мудрик
В Барнауле автомобиль улетел в яму после ДТП
В Барнауле окончили поиски пропавшего 9-летнего мальчика
В Барнауле пьяный водитель собрал «страйк» из автомобилей
Последний день осени в Алтайском крае будет теплым
В Барнауле на площади Октября затопило подземный переход
Ничего не меняется, только усы сторожа: в Бийске разморозят элитный долгострой
На Алтае рекламу напитка в «Грильнице» признали незаконной
Уволился министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев
Барнаульские чиновники не признают право собственности местного аэропорта на имущество
Дама заплатила за любовника и сняла им номер, а он ее обокрал
В Барнауле застройщикам дали добро на долгожданные проекты
Стало известно, где в Барнауле появятся «умные» остановки
Алтайский подросток отправился в колонию за наркотики
Косметолог: Надежда Бабкина выглядит молодо, потому что часто посещает Алтай
У жителя Алтайского края нашли наркотики и боеприпасы
В Барнауле продают квартиру в подвале почти за 12 млн рублей