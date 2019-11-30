Два алтайских города лидируют по числу контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-30T13:53:32+03:00

Барнаул и Рубцовск возглавили антирейтинги в своих категориях

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Барнаул стал одним из лидеров по количеству контрафактной табачной продукции среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на данные компании Nielsen за третий квартал 2019 года.

Выше Барнаула, где насчитали 28,3% контрафакта, располагается только Новокузнецк (30%).

Также в антиретинг попал Рубцовск с показателем 58%. Он возглавил список городов с населением от 100 до 500 тысяч человек.

Сигареты - далеко не единственная табачная угроза в регионе. Среди школьников стал популярен снюс - жевательное никотиносодержащее изделие. В Алтайском крае уже зафиксировали случай отравления ребенка этим изделием.

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ИСТОЧНИК KP.RU