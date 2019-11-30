В Барнауле окончили поиски пропавшего 9-летнего мальчика
В Барнауле 29 ноября объявили поиски 9-летнего Евгения Э., который не вернулся домой из школы. Связь с мальчиком оборвалась, и родители сразу же забили тревогу. Они обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».
Информация о пропаже ребенка появилась на сайте и в соцсетях поисковиков в полтретьего ночи 30 ноября. Несмотря на позднее время, откликнулись двое мужчин, готовых искать мальчика. А уже через час выдали сообщение: ребенок найден, жив.
Напомним, после трагедии в Саратове, где от рук убийцы погибла 9-летняя девочка, отряд «Лиза Алерт» подготовил советы для родителей. Волонтеры просят выполнять пять главных рекомендаций:
1. Не отпускайте ребенка одного.
2. Научите ребенка правильно вести себя с незнакомцами.
3. Постройте маршруты ребенка так, чтобы по пути не было опасных объектов.
4. Приучите ребенка сообщать, когда он выходит из школы, пришел домой или к другу.
5. Если все же ребенок пропал, не бойтесь привлекать к поискам как можно больше людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU