2019-08-14T15:33:31+03:00
Общество

Алтайский поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает инструкторов

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайское подразделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявляет набор инструкторов. Специалисты проводят интерактивные лекции в школах, детсадах и лагерях отдыха по безопасному поведению в городе и на природе, а также информируют родителей.

Как сообщает пресс-центр правительства Алтайского края, отряд занимается поисками людей и профилактикой их пропаж. Накануне нового учебного года в Алтайское подразделение требуются инструкторы на направление «Профилактика».

Инструктором может стать любой желающий старше 18 лет с гибким рабочим графиком, грамотной речью и умением интересно изложить материал детям и взрослым.

Занятие пройдет в субботу, 17 августа, в Барнауле по адресу ул. Гоголя 87, офис 310. Начало в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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