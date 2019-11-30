2019-11-30T05:40:44+03:00
Общество

Последний день осени в Алтайском крае будет теплым

Этот день идеально подходит для открытия сезона катания на лыжах и коньках
Анастасия Корягина
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Подготовка ледового катка на стадионе «Клевченя». Фото: www.instagram.com/katok_klevchenyaПодготовка ледового катка на стадионе «Клевченя». Фото: www.instagram.com/katok_klevchenya
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В Алтайском крае 30 ноября ожидается относительно теплая погода при слабом ветре. Этот день идеально подходит для открытия сезона катания на лыжах и коньках. Именно 30 ноября открывается самый большой каток региона на стадионе «Клевченя».

Погода на 30 ноября

В Алтайском крае: переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метели. Утром местами изморозь. На дорогах гололед. Температура днем -7...-12 °С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле: переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Температура днем -8...-10 °С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В начале декабря синоптики прогнозируют небольшое похолодание и ослабление ветра. Так, 1 декабря в крае ожидается -11...-16 °С, а к ночи 2 декабря уже до -26 °С. Днем 2 декабря будет не так холодно: -13...-18 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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