Ледовые катки и лыжные базы 2019-2020 в Барнауле: дата открытия, расписание, цены на билеты

Синоптики радуют – ближайшие выходные в Алтайском крае и в Барнауле в частности будут довольно теплыми. А это значит, что пора открывать сезон зимних активностей.

Барнаул – универсальный город и большинство развлечений находятся в шаговой доступности. «Комсомолка» подготовила обзор ледовых катков 2019-2020 в Барнауле и баз где можно покататься на лыжах и сноубордах.

Парк «Экстрим» (проспект Ленина, 152 д)

С 23 ноября в парке «Экстрим» в техническом режиме работает ледовый каток площадью около двух тысяч квадратных метров. По словам организаторов, в этом году они добавили иллюминации. Поэтому теперь вечернее катание еще атмосфернее. Для гостей катка работает теплая раздевалка – настоящая монгольская юрта с печкой в центре. В перерывах между катанием можно выпить горячий чай.

Стоимость проката коньков - 120 рублей за один час, вход со своими коньками – 70 рублей за все время. Режим работы: в будни с 11 до 21 часа, в выходные с 10 до 21.

Помимо этого позже состоится открытие аттракциона «Тюбинг Райд» - это карусель, в качестве сидений в которой использованы «ватрушки». Они на тросы прикреплены к основе, которая катает их по кругу. Скорость вращения от 10 до 20 километров в час. Кататься могут как взрослые, так и дети. Цена билета – 150 рублей, пенсионерам и многодетным семьям скидка 30%.

Каток «Клевченя» (улица Бульвар 9-го января, 29а)

Самый большой барнаульский каток с самым лучшим льдом на открытом воздухе готов! Подготовка стадиона длилась несколько недель. Конечно, в первую очередь он предназначен для тренировки профессиональных спортсменов, но и массовые катания здесь проводятся регулярно. А из-за качества покрытия площадка пользуется заслуженной любовью у жителей города.

Ближайшее массовое катание на «Клевчене» запланировано на субботу, 30 ноября. Открытие катка в 18 часов. Все последующие акции также будут согласованы с расписанием тренировок.

Для гостей работают кафе, кофейный автомат, гардероб, пункт проката коньков, заточки коньков, музыка, искусственное освещение.

Режим работы массового катания: вторник, среда, пятница, суббота с 18 до 21, воскресенье с 14 до 21. Выходные дни: понедельник, четверг. Коньки выдаются в прокат до 20 часов. Стоимость аренды 200 рублей в час (залог: 1000 рублей наличными, либо документы, удостоверяющие личность). Заточка – 200 рублей за пару. Гардероб – 30 рублей. Вход со своими коньками бесплатный. В ближайшие выходные может быть изменение в работе катка из-за проведения соревнований. Телефон для справок: 8-923-747-4222.

Парк «Центральный» (проспект Социалистический, 11в)

В первый день зимы, 1 декабря, в парке культуры и отдыха «Центральный» пройдет торжественное открытие зимнего сезона и ледового катка. Ранее горожане уже могли оценить качество заливки на техническом запуске, но с этой недели он начинает работать в регулярном формате.

В воскресенье горожан ждет праздничная программа с участием сказочных персонажей, конкурсы, игры, флешмоб. Самые активные гости получат ценные призы. Начало праздника в 15.00.

Стоимость проката коньков – 90 рублей в час. Со своими коньками вход 80 рублей без ограничения по времени. Принимается наличный и безналичный расчет.

Режим работы катка - с 10.00 до 19.00, выходной день – понедельник.

Парк «Арлекино» (улица Георгия Исакова, 149А)

В парке для посетителей катка работает теплая раздевалка и гардероб. Кстати, этот парк работает дольше всех. С понедельника по пятницу площадка открыта с 12 до 22 часов, в выходные с 10 до 23 часов. Вечером включается подсветка.

В прокате имеются коньки от 26-го до 47-го размера. Также работает заточка (100 рублей). Вход со своими коньками – 50 рублей за весь день, прокат – 100 рублей за час.

Вход на каток со стороны улицы 2-й Северо-Западной.

Лыжная база «Динамо» (Змеиногорский тракт, 36)

В воскресенье, 1 декабря, в Барнауле состоится официальное открытие «Трассы здоровья». Уже около недели жители краевой столицы выходят на лыжню, но пока их не так много. Однако уже в предстоящие выходные горожан приглашают на торжественный запуск трассы, а значит, на свежем воздухе смогут отдохнуть тысячи любителей активных видов спорта.

Для лыжников подготовили два круга – десять километров для новичков и 25 – для опытных спортсменов.

- На первом и пятом километрах трассы для детей и взрослых состоится развлекательная концертная программа, - обещают организаторы.

Чтобы не замерзнуть для гостей подготовят горячий чай, выпечку и ароматный бульон.

Горнолыжный комплекс «Авальман» (улица Абаканская, 3г).

С 17 ноября в Барнауле начал работу единственный в городе горнолыжный комплекс «Авальман». Пока для катания открыт только склон №3, но не исключено, что со дня на день станут доступны и остальные. Телефон для справок: 68-46-20.

Вход на территорию комплекса разрешен как с арендованным, так и со своим оборудованием. Прокат комплекта горных лыж или сноуборд обойдется от 200 рублей за час. Прокат одноместного «бублика» - от 200 рублей в час, двухместного – от 250 рублей. Экипировка (шлем, очки) – от 100 рублей за час.

График работы подъемников и пункта проката: понедельник-пятница – с 13 до 22 часов. Выходные – с 10 до 21.