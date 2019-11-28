Самый большой каток Барнаула «Клевченя» откроется 30 ноября
В Барнауле на выходных, 30 ноября, откроется самый большой ледовый каток «Клевченя». Он начнет работу в 18-00.
Пока на этом катке могут кататься только конькобежцы. А вот с 18 часов 30 ноября «Клевченя» откроются для всех желающих. Также для посетителей будет работать кофейный автомат, гардероб, кафе «Олимпийское», пункт проката и заточки коньков. Сам каток украшен искусственным освещением, на территории будет играть музыка.
Ледовый каток «Клевченя» будет работать по вторникам, средам, пятницам, субботам с 18 до 21-00, а также по воскресеньям с 14 часов до 21-00. В понедельник и четверг - выходные. Стоимость проката – 200 рублей в час. Коньки выдаются до 20 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU