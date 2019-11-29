2019-11-29T04:20:33+03:00
Общество

Погода в Барнауле 29 ноября 2019 года: снег, метель, гололед

Синоптики рассказали о погоде в Барнауле 29 ноября 2019 года
САПОЖКОВА Александра
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Погода в Барнауле 29 ноября 2019 года: снег, метель, гололедПогода в Барнауле 29 ноября 2019 года: снег, метель, гололедФото: Олег УКЛАДОВ
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По прогнозам синоптиков, погода в Барнауле 29 ноября 2019 года будет неблагоприятной. Во второй половине дня ожидаются снег, метель, гололед. А это значит, дороги засыплет, и автомобилисты вечером, скорее всего, вновь застрянут в огромных пробках.

- При этом температура зафиксируется на отметках -8...-10, ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, - рассказали в Алтайском гидрометцентре.

Завтра, 30 ноября, немного похолодает - до -12...-14 ночью и -9...-11 градусов днем. Ветер стихнет до 4-9 метров в секунду, осадков не ожидается.

Первый день зимы, 1 декабря, в Барнауле ознаменуется еще большим похолоданием. Синоптики обещают -18...-20 ночью и -13...-15 днем.

- Также будет без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, - говорят специалисты.

Штормовое предупреждение на эти дни отсутствует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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