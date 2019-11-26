«Парение» началось на Телецком озере

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-26T11:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай на Телецком озере началось красивое природное явление - «парение».

По словам сотрудницы научного отдела Алтайского биосферного заповедника, Марьяны Лукашевой, зима уже в полной мере вступила в свои права на Телецком озере. Буквально несколько дней на водоеме бушевали сильные шторма, шел снег. Было отмечено резкое понижение температуры воздуха и быстрое замерзание притоков Телецкого озера.

- По берегам стала образовываться ледяная корка (наледь), которая свойственна, обычно, для декабря, - говорит специалист.

На самой поверхности Телецкого озера стала образовываться шуга, а несколько дней назад вода стала остывать и испаряться. Причем такое явление считается редким, ведь наблюдать его можно не каждый год.

- Обычно это происходит постепенно, с ходом снижения температур окружающей среды, и менее заметно, - добавляет эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU