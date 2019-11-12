2019-11-12T14:56:48+03:00
Общество

Барнаул сковали 10-балльные пробки

Сейчас как никогда актуальны пешие прогулки
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с сайта "Яндекс.Пробки"Фото: скриншот с сайта "Яндекс.Пробки"
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Вечером 12 ноября в Барнауле образовались рекордные 10-балльные пробки. Такой ситуации в краевой столице уже не было давно. Эти данные приводит сервис «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы образовались на проспекте Ленина - от площади Октября до улицы Партизанской, на проспекте Социалистическом - от Строителей до улицы Молодежной. Также стоит проспект Красноармейский - от площади Октября до улицы Папанинцев и проспект Строителей - от Павловского тракта до площади Октября.

Не обошлось без пробок и на улицах: Попова, Малахова, Молодежной, Гоголя, Ядринцева, Челюскинцев, а также шоссе Ленточный бор и частично на Павловском тракте.

К слову, из-за сильного снегопада и гололеда 12 ноября в краевой столице произошло множество аварий. Также нескольких горожан госпитализировали с различными травмами. Они поскользнулись и упали на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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