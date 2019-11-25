Фонтан на площади Сахарова превратят в свето-музыкальный

СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-25T08:44:02+03:00

Только на проектно-сметную документацию нужно 2,2 млн рублей

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Власти Барнаула объявили госзакупку на разработку проекта по капремонту фонтана на площади Сахарова. Стоимость контракта – 2,2 млн рублей, сообщает «Алтайская правда». За эти деньги подрядчик должен будет представить проектно-сметную документацию по превращению обычного фонтана в музыкально-световой.

Средства на ремонт выделят из городского бюджета. От победителя аукциона требуется разработать проект со сметами, предполагающий ремонт чаши фонтана, отдельно стоящего технического помещения и внутренних инженерных коммуникаций, включая световое оборудование. Тип фонтана – светомузыкальный.

Заявки будут принимать до 25 ноября 2019 года. Эту закупку городской комитет муниципального заказа уже размещал в апреле 2019 года. Был определен поставщик – «Энергоаудит». Но по каким-то причинам договор так и не заключили.

Напомним, в октябре на ул. Панфиловцев появился первый в городе пешеходный фонтан со свето-музыкальным сопровождением. Многие барнаульцы тогда отметили, что запуск состоялся не вовремя, и фонтан будет «стрелять сосульками».

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ИСТОЧНИК KP.RU