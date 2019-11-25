Ёлки 2019-2020 в Барнауле: где расположатся снежные городки и новогодние красавицы

Чуть больше месяца остается до Нового года. Магазины пестрят зимними украшениями, а в начале декабря уже начнут монтировать праздничные площадки в Барнауле. Елки, по традиции, расположатся во всех района города.

Елки, горки и фигурки

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в 2019\2020 году принято решение открыть елки в городе 28 декабря в 18:00.

- Это решение связано с тем, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить торжественное открытие и полюбоваться праздничным салютом, который состоится в 19:00, - пояснили в мэрии.

В этом году елка и снежный городок Индустриального района будут перенесены из парка «Лесная сказка» в Парк спорта имени Алексея Смертина. Новая площадка сможет вместить до 7 тыс. человек. Рядом с елкой расположится и каток. Высота красавицы достигнет 12 метров. К монтажу конструкции приступят в начале декабря.

Как рассказали в администрации корреспонденту «КП», все остальные елки останутся на прежних местах: Ленинский район – площадь Мира; Октябрьский район – ДК «Трансмаш» (проспект Ленина, 152). Также ёлку и снежный городок установят на барнаульском Арбате (улица Мало-Тобольская), в поселке Южный (Дворец культуры), в поселке Новосиликатный (улица Новосибирская).

Главную елку установят, как и прежде, на площади Сахарова. Стоимость заготовки льда, строительства и демонтажа новогоднего городка, установки главной елки и устройства иллюминации обойдется более чем в 8,5 млн рублей. 1 января в 01:00 там пройдет ночное новогоднее танцевальное шоу.

- Для украшения новогоднего городка на площади Сахарова будет приобретено дополнительно 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, более семи метров разноцветной белт-лайт гирлянды для подсветки самой площади, а также светодиодный фонтан, который будет установлен на пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, - добавили в администрации.

Рабочие уже приступили к изготовлению новых усиленных конструкций горок снежного городка. Всего на площади установят одну среднюю и четыре малые горки.

К слову, в начале этого года на сайте мэрии прошло голосование за лучшее место для главной новогодней елки в Барнауле. Всего было два варианта: пешеходная зона улицы Мало-Тобольская и площадь Сахарова. Большинство голосов были за традиционное место.

Перекрытие движение

Городки начнут строить уже в начале декабря. В связи с этим будет организовано перекрытие движения транспорта - с 08:00 1 декабря перекроют проспект Социалистический от улицы Молодежная до улицы Мерзликина. Проезд откроется лишь 17 января после демонтажа городка.

Кроме того, с 20 декабря на месяц закроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21).

28 декабря, когда пройдут открытия елок, ограничат проезд машин возле праздничных площадок в Октябрьском и Ленинском районах. С 15:00 до 19:00 для движения закроют участок улицы Георгия Исакова от четной стороны Островского до нечетной стороны Островского, а с 17:00 до 19:00 - участок проспекта Ленина от Чеглецова до Петра Сухова.

Движение автобусов на этот период будет изменено:

- Маршрут №6: улица Георгия Исакова – улица Островского – улица Антона Петрова – разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской – улица Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: улица Антона Петрова – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту;

- Маршрут №24: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту;

- Маршрут №29: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – улица Малахова, далее – по маршруту, в обратном направлении: улица Малахова – улица Юрина – четная сторона улица Островского – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту;

- Маршруты №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении будут двигаться по улице Северо-Западной – проспекту Калинина – проспекту Космонавтов, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.

Троллейбус №1 будет двигаться от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «площадь Баварина» по маршруту, в обратную сторону: проспект Ленина – улица Матросова – улица Юрина – улица Малахова – улица Сухэ-Батора – улица 50 лет СССР – улица Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».

Читайте также:

Новый год 2018-2019 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

В Барнауле полным ходом идет подготовка к самому любимому празднику всех времен и народов – Новому году (подробнее)