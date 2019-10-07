2019-10-07T04:35:25+03:00
Общество

В Барнауле начал работать первый пешеходный фонтан

БОРЗОВ Денис
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Фото: паблик Barnaul22Фото: паблик Barnaul22
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В Барнауле заработал первый пешеходный фонтан. Он оборудован ночной подсветкой и фоновой музыкой. Работает он в сквере на ул. Панфиловцев.

Уже 5 октября жители Барнаула оценили фонтан, правда, далеко не все положительно. В комментариях в соцсетях фонтан сравнивают с прорванными трубами, которые для краевой столицы не редкость. Некоторые горожане отмечают, что запуск состоялся не вовремя, и теперь в ночное время фонтан «может стрелять сосульками». Появились и защитники конструкции, которые призывали остальных охладить свой пыл и порадоваться нововведению.

Пешеходный фонтан состоит из 26 струй воды. На его устройстве работы в сквере не завершены. Подрядчик и дальше будет благоустраивать территорию. В сквере будет обустроена парковка и заменены деревья. Для детей построят игровые и спортивные площадки. Все работы планируют закончить до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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