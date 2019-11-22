2019-11-22T15:16:58+03:00
Общество

В Алтайском крае река затопила дорогу в сторону границы

Движение транспорта временно ограничено
Анастасия Корягина
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В Алтайском крае вышедшая из берегов река Ануй затопила водой и снежно-ледяной шугой автодорогу, которая проходит через Алтайский и Солонешенский районы. Речь идет о трассе «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай».

Как сообщает Алтайавтодор, затоплен участок на 97-98 км. Введено временное ограничение движения для легкового и пассажирского транспорта. Проезд возможен только для высокопроходимой тракторной техники и грузовых автомобилей. Когда освободится проезд, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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