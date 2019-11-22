2019-11-22T14:25:31+03:00
Новый год 2019

Стало известно, когда перекроют площадь Сахарова из-за главной барнаульской елки

Проезд для транспорта закроют на полтора месяца
Анастасия Корягина
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Новогодняя елка.Новогодняя елка.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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С 1 декабря в Барнауле начнут готовить главную новогоднюю площадку. Традиционно на площади Сахарова возведут снежный городок, поставят елку и развесят иллюминацию. Об этом сообщает сайт администрации города.

С 8 часов утра движение транспорта по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина перекроют. Открыть проезд планируют 17 января после демонтажа городка.

С 20 декабря по 20 января будут перекрыта подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21).

28 декабря ограничат проезд машин на ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского с 15 до 19 часов, а также по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова с 17 до 19 часов. В связи с этим изменится движение автобусов №№1, 6, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 и троллейбуса №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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