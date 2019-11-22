2019-11-22T13:36:54+03:00
Происшествия

В четырех домах Барнаула разорвало батареи из-за коммунальной аварии

В трубах оставалась вода, которая превратилась в лед
Анастасия Корягина
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Коммунальная авария Барнаула.Коммунальная авария Барнаула.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В четырех домах Барнаула лопнули батареи отопления после коммунальной аварии, которая произошла 20 ноября. Коммуникации повредило во всех подъездах многоэтажек на ул. 80-й Гвардейской дивизии №20, №24 и №26, а также на ул. Горно-Алтайской, 16. Сотрудники ЖЭУ пытались их спасти, но не смогли.

«В квартирах батареи сохранились потому, что люди включали обогреватели, а в подъездах почти все разморозились. В ЖЭУ сказали, что будут их менять за счет «текущего содержания жилья», - рассказал радио «Маяк» барнаулец Сергей Васильев.

Порыв магистрального трубопровода на проспекте Ленина произошел ночью 20 ноября. Без тепла и горячей воды в течение полутора суток в -25...-28 градусов оставались 26 многоквартирных домов, два детских сада и девять административных зданий.

Из поврежденной теплотрассы вытекло много горячей воды, она затопила подвалы многоквартирных домов. В подъездах стоял густой пар. В некоторых квартирах на первых этажах теперь придется делать ремонт.

«В нашем доме на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 24 пострадал в основном первый подъезд, в подвале которого находится тепловой узел. Пар был такой, что на расстоянии полуметра люди друг друга не видели. В трех квартирах начали отклеиваться обои, там до сих пор большая влажность», - рассказал Сергей Васильев.

Барнаулец также рассказал, что земляной пол в подвале дома впитал в себя кипяток, и сейчас там можно даже провалиться. Жители опасаются, что последствия происшествия еще проявятся со временем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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