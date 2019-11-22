2019-11-22T09:44:35+03:00
Происшествия

В Барнауле валит густой черный дым со стороны Китайского рынка

Огонь еще тушат [фото]
Анастасия Корягина
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Пожар в Барнауле. Фото: Михаил Журавский в vk.com/incident22Пожар в Барнауле. Фото: Михаил Журавский в vk.com/incident22
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В Барнауле в районе Китайского рынка начался сильный пожар. Черный клубистый дым и открытое пламя видны из разных районов города. На месте уже работают спасатели.

Очеыидцы предположили, что пожар произошел на самом рынке. Однако позднее выяснилось, что горит частный жилой дом. Огонь еще тушат.

«Видели начало возгорания. Горит страшно. Надеюсь никто не пострадает», - пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/incident22

Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/incident22

Как рассказали «КП»-Барнаул» в ГУ МЧС по Алтайскому краю, у двухэтажного частного дома загорелась крыша. Пожар уже локализован, угрозы соседним домам нет. Люди вышли самостоятельно. Более подробная информация будет позднее.

Наиболее частыми причинами возгорания в частных домах являются неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печного отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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