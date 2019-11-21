Под Барнаулом сельчанин спас из пожара двух детей и молодого парня

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-21T08:32:46+03:00

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Сегодня утром, 21 ноября в поселке Гоньба под Барнаулом загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место, здание полыхало открытым огнем, соседние дома были под угрозой.

-Сразу был повышен ранг пожара. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров, проводится проливка, разборка конструкций" - рассказал начальник четвертой пожарно-спасательной части Иван Бобренев.

В загоревшемся доме было четверо людей: женщина с двумя малолетними детьми и ее племянник. Их вовремя заметил сельчанин Дмитрий Макаров. Через разбитое окно он вытащил наружу двоих маленьких детей и помог выбраться парню, который порезался стеклом. Девушку спасти не удалось, так как приток воздуха позволил быстро распространиться пламени.

В ликвидации пожара были задействованы 8 единиц пожарной и специальной техники и 27 человек личного состава пожарно-спасательной службы. На месте происшествия были задействованы сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. К сожалению, не обошлось без жертв– погибла 26-летняя девушка.

- Большую часть пожаров можно потушить самому на стадии их возникновения. Чтобы обезопасить себя и своих близких, в идеале в квартире или доме должен быть огнетушитель, благо сегодня магазины предлагают большой выбор, и стоят они недорого. Также необходимо задуматься об установке в своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя. Датчик срабатывает уже при первом появлении дыма. Высокочастотный звук, который он издает, предупредит об опасности. Есть и другие извещатели, например с GSM модулем, которые способны сообщить о пожаре на мобильный телефон зарегистрированных абонентов», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU