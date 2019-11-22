2019-11-22T08:58:23+03:00
Общество

В Барнауле отключили светофоры

Водителей призывают быть внимательными на дороге
Анна СЕМИНА
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В пятницу, 22 ноября, в Барнауле на несколько часов отключили светофоры.

Отключения связаны с проведение плановых ремонтных работ. Этим занимается Барнаульская сетевая компания. По данным пресс-центра администрации краевой столицы, в частности на данный момент светофоры отключены по следующему адресу: Змеиногорский тракт, 49 (с 9.00 до 17.00).

С 13.30 до 16 часов будут отключены светофоры в районе пересечения улиц Солнечная Поляна и Юрина, а также Солнечная Поляна – Георгия Исакова.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными при переходе и проезде на указанных участках. Не стоит пренебрегать требованиям дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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