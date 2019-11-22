2019-11-22T07:43:22+03:00
Общество

Больше 3 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула

Уборка продолжится и днем
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 22 ноября в Барнауле вновь работала дорожная техника. С улиц города она вывезла более трех тысяч кубометров снега.

После того, как с проезжей части был убран снег, на нее нанесли реагенты – 171 тонну песчано-соляной смеси.

По данным пресс-центра администрации Барнаула, в частности спецтехника работала на проспекте Ленина, Строителей, Космонавтов, Красноармейском и Комсомольском. Помимо этого снег убирали на улицах Челюскинцев, Гущина, Юрина, Георгия Исакова, Малахова и других.

- Во всех районах города на прометании проезжей части дорог и тротуаров была задействована техника, оборудованная щетками и передними отвалами, - добавляет источник.

В дневную смену техника также выйдет на дороги Барнаула. Планируется, что будет задействовано 73 единицы, в том числе один пескоразбрасыватель, 19 коммунальных машин, четыре трактора со щетками и 14 тракторов с ковшами (КУН), четыре бульдозера. Семь фронтальных погрузчиков, два снегопогрузчика и 21 самосвал.

Уборка снега продолжится и в ручном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка перевела мошеннику 155 тысяч за лекарства и осталась с носом
Алтайские специалисты выявили трудноискоренимый сорняк
Барнаульских педиатров переманили в другой город квартирой
В Яровом ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона
Восемь семей из Алейска переехали в новые квартиры из аварийных домов
«Почта России» вынуждала алтайских предпринимателей отправлять письма по завышенной цене
10-летний внук вместе с бабушкой погибли на пожаре
У жителя Алтайского края нашли незаконное ружье для забоя скота
Экс-депутат Барнаульской гордумы попался на плагиате в диссертации
Зарплаты алтайских работников начали увеличиваться
Следком по Алтайскому краю вплотную займется теплоснабжением в Яровом
Замглавы администрации Бийска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
Баскетболисты «АлтайБаскета» проведут домашние игры
В парке Центральный открывают каток
Эскизы новогодних плакатов разработали в Барнауле
Электрогазосварщик Алтай-Кокса – призер корпоративного конкурса «Лучший по профессии»
Под Барнаулом сельчанин спас из пожара двух детей и молодого парня
Начался прием заявок на конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Под Барнаулом регоператор не может вывезти мусор из-за скопившегося снега
Хор из Алтайского края в Москве исполнит песни Александры Пахмутовой
Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае
В Алтайском техуниверситете проходит финальный отбор проектов по программе «УМНИК»
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Платная парковка в барнаульской «Галактике» не впечатлила горожан
В одном из алтайских сел заработал новый газопровод
В Бийске попытались решить споры регоператора и полигона ТКО