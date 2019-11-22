Больше 3 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-22T07:43:22+03:00

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В ночь на 22 ноября в Барнауле вновь работала дорожная техника. С улиц города она вывезла более трех тысяч кубометров снега.

После того, как с проезжей части был убран снег, на нее нанесли реагенты – 171 тонну песчано-соляной смеси.

По данным пресс-центра администрации Барнаула, в частности спецтехника работала на проспекте Ленина, Строителей, Космонавтов, Красноармейском и Комсомольском. Помимо этого снег убирали на улицах Челюскинцев, Гущина, Юрина, Георгия Исакова, Малахова и других.

- Во всех районах города на прометании проезжей части дорог и тротуаров была задействована техника, оборудованная щетками и передними отвалами, - добавляет источник.

В дневную смену техника также выйдет на дороги Барнаула. Планируется, что будет задействовано 73 единицы, в том числе один пескоразбрасыватель, 19 коммунальных машин, четыре трактора со щетками и 14 тракторов с ковшами (КУН), четыре бульдозера. Семь фронтальных погрузчиков, два снегопогрузчика и 21 самосвал.

Уборка снега продолжится и в ручном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU