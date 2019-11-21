Под Барнаулом регоператор не может вывезти мусор из-за скопившегося снега

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-21T09:17:11+03:00

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Непогода в Алтайском крае привела к тому, что проехать не по центральным магистралям в городах практически нереально. Дорожники делают все возможное для изменения ситуации, работая по максимуму, но даже этого недостаточно. Так, из Барнаула ближайших сел и поселков регоператор не может вывезти отходы. Даже спецтехнике не по силам проехать по неочищенным от снега дорогам.

Например, регоператор «ЭКО-Комплекс» не проехал к нескольким селам Павловского, Калманского, Первомайского, Косихинского и Тальменского районов. В числе замусоренных поселков – и ближайшие к Барнаулу Лебяжье, Кирова и другие.

Мусор невозможно забрать ни с мест временного накопления, ни из контейнеров — подъезды к ним заметены, сообщили в компании.

«О невозможности оказания услуги «Обращение с ТКО» мы в обязательном порядке уведомляем органы местного самоуправления. Просим их обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники для сбора отходов», - пояснил заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса» Никита Бобров.

Представители регоператора обещают, что когда дороги очистят, мусор у населения вывезут по установленным графикам. Это должно произойти в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU