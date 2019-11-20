Арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк
20 ноября был арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк. Чиновник является одним из фигурантов уголовного дела по спековскими домами
Как сообщает Бийский рабочий, Маслюк два месяца проведёт в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Ранее, 18 ноября, силовики в масках провели обыски в бийской мэрии, изъяли документы и компьютерную технику. Оперативные действия были связаны с расследованием уголовного дела по спековским домам, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья.
Напомним, три дома по ул. Спекова сдали в 2013 году, а потом оказалось, что их построили с нарушениями. Для устранения нарушений потребовалось выделить из бюджета города более 100 млн рублей. Взыскать деньги с застройщика не вышло (он объявил предприятие банкротом и уехал за границу).
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ИСТОЧНИК KP.RU