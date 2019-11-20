СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-20T15:01:43+03:00

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20 ноября был арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк. Чиновник является одним из фигурантов уголовного дела по спековскими домами

Как сообщает Бийский рабочий, Маслюк два месяца проведёт в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее, 18 ноября, силовики в масках провели обыски в бийской мэрии, изъяли документы и компьютерную технику. Оперативные действия были связаны с расследованием уголовного дела по спековским домам, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья.

Напомним, три дома по ул. Спекова сдали в 2013 году, а потом оказалось, что их построили с нарушениями. Для устранения нарушений потребовалось выделить из бюджета города более 100 млн рублей. Взыскать деньги с застройщика не вышло (он объявил предприятие банкротом и уехал за границу).

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ИСТОЧНИК KP.RU