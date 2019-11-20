2019-11-20T15:01:43+03:00
Происшествия

Арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк

Чиновник является одним из фигурантов уголовного дела по спековскими домам
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Дмитрий Маслюк посередине. Фото из архива "Бийского рабочего"Дмитрий Маслюк посередине. Фото из архива "Бийского рабочего"
Изменить размер текста:

20 ноября был арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк. Чиновник является одним из фигурантов уголовного дела по спековскими домами

Как сообщает Бийский рабочий, Маслюк два месяца проведёт в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее, 18 ноября, силовики в масках провели обыски в бийской мэрии, изъяли документы и компьютерную технику. Оперативные действия были связаны с расследованием уголовного дела по спековским домам, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья.

Напомним, три дома по ул. Спекова сдали в 2013 году, а потом оказалось, что их построили с нарушениями. Для устранения нарушений потребовалось выделить из бюджета города более 100 млн рублей. Взыскать деньги с застройщика не вышло (он объявил предприятие банкротом и уехал за границу).

Читайте также: В бийской мэрии опровергли задержания чиновников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник строителям появится в Барнауле
В Бийске в пожаре погибла пенсионерка
Бийчанин завоевал бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе
Первый каток на днях откроется в Барнауле
В Барнауле жильцы выплатят энергетикам больше 130 тысяч рублей
Разлива фекалий не допустят в барнаульском селе Лебяжье
Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни уязвимостей в компонентах систем управления технологическими процессами
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
Какие ЧП возможны из-за морозов в Алтайском крае
Игорь Салдан покинул пост ректора Алтайского медуниверситета
Подземную парковку в ТРЦ «Галактика» сделали платной
Алтайские «Огоньки» дадут концерты в Германии
Изучаем гигиенические требования к качеству питьевой воды
Современный 3D-кинозал откроют в селе Ключи
«Ростелеком» подключит бесплатный Wi-Fi в 101 селе Алтайского края
В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Барнауле