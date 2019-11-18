В бийской мэрии опровергли задержания чиновников

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-18T10:55:54+03:00

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- На свободе я, - устало вздохнула в трубку Ксения Потехина, которую сегодня якобы задержали силовики. – Обращайтесь в пресс-службу, я ничего комментировать не могу.

В понедельник, 18 ноября, утро в бийской мэрии не задалось – на совещание ворвались люди в масках, велели всем оставаться на своих местах, а отдельным чиновникам – проследовать с ними.

По словам источника в мэрии, никого не задержали, приезд проходил в рамках расследование по делу о домах на улице Спекова. Люди в масках только изъяли документы.

Ранее сообщалось о задержании бывшего главы администрации Бийска Николая Нонко. Также среди задержанных фигурировали начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, замглавы по строительству Дмитрий Маслюк, начальник отдела по учету и распределению жилплощади Валентина Трофимова.

Дома сдали в 2013 году для переселенцев из ветхого жилья – приняли на всех уровнях, а потом оказалось, что здания построили с жуткими нарушениями. Чтобы их устранить, потребовалось выделить из бюджета больше 100 млн рублей. Взыскать деньги с застройщика не вышло – руководитель объявил контору банкротом, а сам сбежал за границу.

- Деньги пошли на устранение основных «недоделок», но скандал был такой, что жилье в этих домах обесценилось – никто не хочет туда въезжать. Жильцы уже четыре года воду мутят, чтобы получить квартиры в кирпичных домах. Но «спековские дома» в нормальном состоянии – они не аварийные, - уверяет один из высокопоставленных чиновников Бийска.

Тем временем, Следком отказывается от официальных комментариев в интересах следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU