Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Барнауле
Барнаульская прокуратура совместно с районными прокурорами проверила, как в городе чистят дороги.
Напомним, в Барнауле на протяжении нескольких дней шел снегопад, на дорогах складывалась тяжелая ситуация из-за многочисленных пробок, происходили аварии. В ведомство поступило несколько обращений о несоответствии дорог требованиям.
- Учитывая уже имеющиеся факты ненадлежащего содержания дорог, была организована проверку соблюдения закона при содержании улично-дорожной сети,- сообщил прокурор города Барнаула Владимир Елизаров.
В результате 19 ноября были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Их получили председатель дорожного комитета города, а также руководитель и начальники дорожно-эксплуатационных участков предприятия «Автодорстрой».
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ИСТОЧНИК KP.RU