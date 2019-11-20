2019-11-20T05:18:49+03:00
Общество

Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Барнауле

В ведомство поступили жалобы на некачественную работу
САПОЖКОВА Александра
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Барнаульская прокуратура совместно с районными прокурорами проверила, как в городе чистят дороги.

Напомним, в Барнауле на протяжении нескольких дней шел снегопад, на дорогах складывалась тяжелая ситуация из-за многочисленных пробок, происходили аварии. В ведомство поступило несколько обращений о несоответствии дорог требованиям.

- Учитывая уже имеющиеся факты ненадлежащего содержания дорог, была организована проверку соблюдения закона при содержании улично-дорожной сети,- сообщил прокурор города Барнаула Владимир Елизаров.

В результате 19 ноября были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Их получили председатель дорожного комитета города, а также руководитель и начальники дорожно-эксплуатационных участков предприятия «Автодорстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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