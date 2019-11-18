2019-11-18T05:19:01+03:00
Общество

Снег, метели, гололед: на Алтае действует штормовое предупреждение

Ветер может усилиться до 24 метров в секунду
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Режим будет действовать в течение суток 18 ноября.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе ожидается мокрый снег, метели, гололёдные явления, снежные заносы на дорогах, порывы ветра до 19-24 метров в секунду.

Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать правила поведения при неблагоприятной погоде:

- переждать переждите непогоду в капитальном строении;

- при сильном ветре закрыть плотно окна, а в случае перепадов электричества отключить электробытовые приборы;

- на улице обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями;

- парковать автомобиль в гараж;

- автомобилистам следует двигаться с низкой скоростью, соблюдать дистанцию между машинами.

Если возникает угроза жизни или на ваших глаза произошло ЧП, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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