2019-11-19T04:31:37+03:00
Общество

Более 100 единиц техники минувшей ночью работали на улицах Барнаула

Они вывезли 5100 кубометров снега
Анна СЕМИНА
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В ночь на вторник, 19 ноября, в Барнауле снег с дорог и улиц убирали 126 единиц специальной техники.

По данным МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы за несколько часов было вывезено на снегоотвалы 5100 кубометров снега.

- На обработку проезжей части реагентами за ночь израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси, - добавляют в пресс-службе администрации Барнаула.

В частности спецтехника работала на проспектах Ленина, Комсомольском, на улицах Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Павловском тракте и т.д. В связи со сложной дорожной обстановкой, сложившейся из-за снегопадов и впредь специалисты «Автодорстроя» настоятельно призывают автолюбителей не бросать машины в неположенных местах – это затрудняет процесс уборки улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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