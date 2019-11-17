2019-11-17T15:07:04+03:00
Общество

Минздрав: рубцовский противотуберкулёзный диспансер не закроют

Ранее жители города были обеспокоены ситуацией
Юлия ЕВГРАФОВА
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В региональном Минздраве опровергли информацию о закрытии противотуберкулезного диспансера в Рубцовске. Ранее информация об этом появилась в городском паблике и местном СМИ.

Напомним, жительница Рубцовска высказала беспокойство по поводу возможном закрытии медучреждения. Она пояснила, что это может вызвать всплеск заболеваемости в городе и ближайших районах. В региональном Минздраве пояснили, что опасаться нечего.

- В соответствии с предписанием Росздравнадзора в декабре пациенты рубцовского Противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в круглосуточно лечении, будут переведены в Лебяженскую туббольницу. Условия в данной медорганизации гораздо комфортнее, чем в Рубцовске. Здание находится в живописном месте с чистым воздухом. Сам рубцовский противотуберкулёзный диспансер закрывать не планируется. Здесь будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулёза. Все медицинские работники диспансера сохранят свои рабочие места в полном объёме. Волнение жителей Рубцовска и прилегающих районов не обоснованы. Никто из пациентов не останется без медицинской помощи, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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