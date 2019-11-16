Жители Алтайского края зафиксировали аномальную температуру -42 градуса

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-16T13:10:39+03:00

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В Алтайском крае ночь на 16 ноября и ранее утро выдались морозными. Кое-где была зафиксирована температура ниже -40 градусов. Для ноября это аномально холодная погода.

Цифрами на градуснике поделились пользователи соцсетей. Так, по их данным, в Барнауле (в поселке Власиха) и под Барнаулом (в Фирсово и Санниково) столбик термометра опускался до -35 градусов, в Сорочьем логе - до -33. В Целинном районе зафиксирована отметка в минус 37 градусов, в Ребрихинском - минус 39, а в Троицком - минус 42, сообщает Толк.

Отметим, что 17 ноября погода на Алтае значительно изменится. По данным синоптиков, в регионе ожидаются потепление до 0...-5 градусов, снег и метель. Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU